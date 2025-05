Qualifying in Miami

Max Verstappen (Red Bull) wird den GP von Miami aus der Pole Position in Angriff nehmen.

Der Niederländer setzt sich vor Lando Norris (McLaren) und Kimi Antonelli (Mercedes) durch.

Gabriel Bortoleto im Sauber schafft es ins Q2, Nico Hülkenberg scheidet nach Teil 1 aus.

Max Verstappen hat zurückgeschlagen: Nur wenigen Stunden nach der Schmach und dem letzten Platz im Sprintrennen (aufgrund einer aufgebrummten 10-Sekunden-Strafe) hat sich der Niederländer in Miami die Pole Position für den Grossen Preis am Sonntag gesichert. Verstappen setzte sich vor Sprint-Sieger Lando Norris und Rookie Andrea Kimi Antonelli durch. Der WM-Neuling bestätigte seine Pole von tags zuvor für das Sprintrennen eindrücklich. Der erst 18-jährige Italiener war bei seiner schnellsten Runde nur um zwei Tausendstel langsamer unterwegs als Norris.

Für Weltmeister Verstappen, der erst vor wenigen Tagen Vater einer Tochter geworden war, ist es die 3. Pole in dieser Saison und seine 43. insgesamt. «Es war eine tolle Qualifikation. Wir haben das Auto nochmal verbessern können», resümierte Red-Bull-Fahrer Verstappen. «Ich habe das Auto mit zunehmender Dauer immer besser um die Kurven bekommen können.»

Passend zum Thema Formel 1: Sprintrennen Miami McLaren feiert Doppelsieg im Sprint – Sauber chancenlos

Bortoleto wieder einmal im Q2 dabei

WM-Leader Oscar Piastri wurde auf den letzten Drücker noch von Antonelli abgefangen und musste sich mit Platz 4 begnügen. Eine neuerliche Enttäuschung erlebte auch Lewis Hamilton, der Rekordweltmeister kam im Ferrari nur gut vier Stunden nach seinem starken Auftritt im Sprintrennen nicht über Startplatz zwölf hinaus.

Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto hat es zum zweiten Mal nach dem Auftakt-GP in Melbourne ins Q2 geschafft. Der Brasilianer wird das Rennen am Sonntag von Position 13 in Angriff nehmen. Nico Hülkenberg schied bereits nach dem 1. Teil aus. Der Deutsche büsste zweieinhalb Zehntel auf seinen Teamkollegen ein und belegte Platz 16.

Grosser Preis am Sonntag live Box aufklappen Box zuklappen Sie können den Grossen Preis von Miami am Sonntag live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. Die Übertragung beginnt um 21:20 Uhr, das Rennen startet um 22 Uhr.

Resultate