Der Niederländer überzeugt im freien Training in Mexiko-Stadt mit der schnellsten Runde des Tages.

Legende: Wird in Mexiko verehrt Max Verstappen. Keystone/AP/Fernando Llano

Weltmeister Max Verstappen hat den Druck im Titelrennen der Formel 1 aufrechterhalten und nimmt Kurs auf die Fortsetzung seiner beeindruckenden Aufholjagd. Der niederländische Red-Bull-Pilot raste am Freitag im Training zum Grossen Preis von Mexiko zur Bestzeit und distanzierte vor allem den abermals schwächelnden WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren.

Piastri fährt hinterher

Verstappen, der den Rückstand in der Fahrer-WM mit drei Siegen aus den vergangenen vier Rennen auf 40 Punkte verkürzt hat, verwies im zweiten Training mit seiner einzigen schnellen Runde Ferrari-Star Charles Leclerc und Kimi Antonelli im Mercedes auf die Plätze. Vize-Weltmeister Lando Norris im zweiten McLaren wurde Vierter, Piastri leistete sich auf seiner letzten schnellen Runde einen Verbremser und kam nicht über den 12. Rang hinaus.

Die beiden Sauber-Piloten klassierten sich unmittelbar hintereinander: Gabriel Bortoleto landete auf Platz 15, Nico Hülkenberg wurde 16.

