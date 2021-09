Ein turbulenter Trainingstag zum GP Russland in Sotschi endet mit der Tagesbestzeit von Valtteri Bottas.

Freitags-Trainings in Sotschi

Antonio Giovinazzi hat im 2. freien Training zum GP Russland seinen Alfa Romeo in die Leitplanken gesetzt. Der 27-Jährige verlor nach einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug und crashte rückwärts in die Streckenbegrenzung.

Es blieb nicht der einzige Zwischenfall am 1. Trainingstag in Sotschi: Weltmeister Lewis Hamilton trat an der Box zu spät auf die Bremse und fuhr (bei niedrigem Tempo) einen Mercedes-Mitarbeiter um. Der Teamkollege blieb unverletzt, Hamilton entschuldigte sich für sein Malheur.

Bottas vor Hamilton

Die Tagesbestzeit stellte Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas auf. Der Finne distanzierte den britischen WM-Zweiten am Vormittag um 0,211 Sekunden, in der Nachmittagssession waren es noch 0,044 Sekunden.

WM-Leader Max Verstappen, der am Sonntag aus der letzten Reihe starten muss, belegte die Ränge 3 und 6, am Nachmittag lag er eine Sekunde hinter dem Mercedes-Duo.

Die Alfa-Fahrer Giovinazzi und Kimi Räikkönen konnten ihren Rückstand am Nachmittag von über zwei auf 1,5 Sekunden reduzieren.