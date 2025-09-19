Legende: Viel Arbeit Vor allem bei Lando Norris musste die McLaren-Crew Reparaturen vornehmen. Imago/PsnewZ

Der McLaren-Rennstall kann sich am Wochenende beim GP Aserbaidschan vorzeitig den Titel in der Konstrukteurs-WM sichern – doch der Weg könnte für die Engländer weiter sein als erwartet: Am 1. Trainingstag rauschte auf dem schnellen Stadtkurs zunächst Lando Norris in die Bande, nur zehn Minuten später schepperte dann auch der Bolide von WM-Leader Oscar Piastri gegen die Streckenbegrenzung.

Reparaturen am Auto kosteten insbesondere Norris viel Zeit und damit Trainingskilometer. Im aussagekräftigeren 2. Training kam der Brite nur auf Rang 10, sein australischer Teamkollege wurde 12.

Hamilton voraus

Dafür trumpfte Ferrari auf. Der zuletzt schwächelnde Lewis Hamilton fuhr die Tagesbestzeit, Charles Leclerc kam 7 Hundertstel dahinter auf Rang 2. Die «Scuderia» ist die Equipe, die McLaren am ehesten noch am vorzeitigen Titelgewinn hindern könnte. Hamilton und Leclerc dürfen dazu nicht mehr als 8 weitere Punkte auf Piastri/Norris verlieren.

Nicht auf Touren kamen die Sauber-Piloten Gabriel Bortoleto (15.) und Nico Hülkenberg (18.)

Resultate