Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull Racing)

3. Alexander Albon (THA, Red Bull Racing)

Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Bahrain in gewohnt souveräner Manier gewonnen. Für den Briten, der bereits seit zwei Wochen als Weltmeister feststeht, war es der 11. Triumph in der laufenden Saison – und der 5. in Serie. Trotzdem war es für einmal nicht die abgeklärte Leistung des Seriensiegers, die in Erinnerung bleiben wird.

Grosjeans schockierender Crash

Eigentlich verkam das Renngeschehen bereits wenige Sekunden nach dem Start zur Nebensächlichkeit. Romain Grosjean fuhr nach einer Kollision mit Daniil Kwjat ungebremst in die Leitplanken, und sein Fahrzeug verwandelte sich beim Aufprall in ein Flammenmeer. Glücklicherweise konnte sich der französisch-schweizerische Rennfahrer aus dem brennenden Boliden befreien und kam mit leichten Blessuren glimpflich davon.

Dass Grosjeans besorgniserregender Unfall die Geschichte des Rennens schrieb, zeigte sich auch daran, dass man ihn zum Fahrer des Rennens kürte.

Sofort wieder Safety Car

Kaum hatte das Rennen mit fast anderthalb Stunden Verspätung wieder begonnen, krachte es schon wieder. Lance Stroll im Racing Point stiess mit dem AlphaTauri von Kwjat zusammen, der schon in den Zwischenfall mit Grosjean involviert gewesen war. Strolls Fahrzeug kam kopfüber zum Stillstand – und erneut musste der Safety Car das Rennen neutralisieren.

Perez' bitteres Out

Aus renntechnischer Sicht zur tragischen Figur avancierte Sergio Perez. Der Mexikaner fuhr die längste Zeit an 3. Position und schien nach seinem 2. Platz in der Türkei erstmals überhaupt in zwei aufeinanderfolgenden Rennen auf dem Podest zu landen. Doch drei Runden vor Schluss machte dem Racing-Point-Fahrer ein Motorschaden abrupt einen Strich durch die Rechnung.

Alfas ohne Punkte

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, verpassten die WM-Punkte deutlich. Der Finne beendete das drittletzte Rennen der Saison auf Platz 15, der Italiener auf Rang 16.

So geht es weiter

Noch zwei Rennen stehen auf dem Programm. Am 6. Dezember steigen die Fahrer beim GP Sakhir ins Cockpit. Eine Woche später endet die Saison 2020 mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi.