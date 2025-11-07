McLaren-Pilot Lando Norris hat sich im Qualifying in Sao Paulo (BRA) den ersten Startplatz für den Sprint von Samstag geschnappt. Der Brite setzte sich in 1:09,243 Minuten vor Kimi Antonelli (ITA/+0,097) im Mercedes und Teamkollege Oscar Piastri (AUS/+0,185), der in der Gesamtwertung nur einen Punkt hinter Norris liegt, durch.

Weltmeister und «Sprintkönig» (13 Siege) Max Verstappen landete nur auf dem 6. Platz. Im packenden Dreikampf um den Titel droht dem WM-Dritten Verstappen, der 36 Zähler Rückstand auf Norris hat, in Brasilien ein Rückschlag. «Das Auto ist unfahrbar», fluchte der Niederländer am Boxenfunk. Schon im Training zuvor hatte er nicht um den Kampf an der Spitze eingreifen können. Wo genau die Probleme an seinem Auto lagen, war zunächst nicht klar.

Hülkenberg wird Zehnter

Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto schaffte es bei seinem ersten Heimauftritt knapp nicht ins SQ3. Anders als Teamkollege Nico Hülkenberg (GER), der sich Startplatz 10 sicherte.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Formel-1-Wochenende im brasilianischen Sao Paulo sehen Sie wie folgt bei SRF: Samstag, ab 14:50 Uhr: Sprint (SRF zwei)

Sprint (SRF zwei) Samstag, ab 18:55 Uhr: Qualifying (SRF zwei)

Qualifying (SRF zwei) Sonntag, ab 17:20 Uhr: Rennen (SRF info)

Auf der legendären Strecke in Interlagos bekommen die Top 8 im Sprint WM-Punkte, der Sieger erhält 8 Zähler. Allerdings könnte es – wie schon häufiger in Brasilien – chaotisch werden, denn am Samstag soll es kräftig regnen. Ausserdem ist teilweise starker Wind angekündigt. Mit schwierigen Bedingungen kann Verstappen wiederum bestens umgehen, wie er im Vorjahr zeigte, als er im GP spektakulär von Startplatz 17 noch zum Sieg raste.

Colapinto weiter bei Alpine Box aufklappen Box zuklappen Das Formel-1-Team Alpine hat sein Fahrerduo für die nächste Saison bestätigt. Franco Colapinto fährt auch 2026 an der Seite von Pierre Gasly (FRA). Nachdem sich Gasly erst vor Kurzem langfristig an Alpine gebunden hat, wurde nun auch die Zusammenarbeit mit Colapinto verlängert. Der 22-jährige Argentinier, der als einziger Fahrer im Feld noch keinen WM-Punkt geholt hat, erlebt eine schwierige Saison.

GP Brasilien