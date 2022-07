Der Rennunfall

Beim GP von Silverstone gab es nach dem Start einen brutalen Crash. Das Rennen wurde nach einem langen Unterbruch erneut gestartet.

Das Podest

1. Carlos Sainz (ESP, Ferrari) 1:21:20,440 Stunden

2. Sergio Perez (MEX, Red Bull) + 03,779

3. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) + 06,225

Carlos Sainz darf erstmals einen GP-Sieg feiern. Der Spanier im Ferrari profitierte von einer Szene in der 39. Runde: Esteban Ocon musste sein Auto nach einem Defekt auf der Strecke stehen lassen, es gab eine Safety-Car-Phase.

Charles Leclerc war zu diesem Zeitpunkt an der Spitze und wurde nicht an die Box geholt. Sainz auf Platz 2 liegend, Lewis Hamilton und Sergio Perez dahinter wechselten allesamt auf Soft-Reifen, 12 Runden waren ausstehend. Sainz zog in der Folge spielerisch leicht an Leclerc vorbei, der Monegasse wehrte sich noch nach Kräften gegen die übrigen Kontrahenten, landete aber letztlich neben dem Podest.

Schliessen 01:05 Video Sainz: «Wichtig war, dass ich das ganze Rennen über cool blieb» (engl.) Aus Sport-Clip vom 04.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden. 00:45 Video Perez: «Schön, ist Hamilton wieder zurück» (engl.) Aus Sport-Clip vom 04.07.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:50 Video Hamilton: «Erinnerte mich an ein Go-Kart-Rennen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 04.07.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Perez, der als 4. gestartet war, beklagte nach dem Restart einen Schaden am Frontflügel, weil er sich mit Leclerc angelegt hatte. Der Mexikaner im Red Bull musste an die Box und landete zuhinterst im Feld. Nach einer starken Aufholjagd resultierte Platz 2. Lewis Hamilton, der das Podest komplettierte, hatte seinerseits zwischenzeitlich Lunte gerochen: Der 8-fache Silverstone-Sieger sammelte ab der 25. Runde die ersten Führungsrunden für Mercedes in dieser Saison.

02:20 Video Racing pur zwischen Perez, Hamilton und Leclerc Aus Sport-Clip vom 03.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Der WM-Leader

Max Verstappen dürfte sich für dieses Rennen definitiv mehr vorgenommen haben. Von Platz 2 gestartet, lag der Red-Bull-Pilot nach 10 Runden an der Spitze und schien davonzuziehen. Ein Defekt zerstörte keine 2 Runden später seine Aerodynamik, in der Folge fuhr der WM-Führende rund 2 Sekunden pro Runde langsamer und belegte zum Schluss Rang 7.

Das Alfa-Romeo-Team

Guanyu Zhou war in den Startcrash verwickelt, schlitterte kopfüber und flog letztlich über die Reifenstapel. Der Chinese zeigte sich aber nach Rennschluss in der Alfa-Romeo-Box, er war wohlauf. Auch Valtteri Bottas brachte seinen Boliden nicht ins Ziel. Ein technischer Defekt sorgte in Runde 21 dafür, dass der Finne aufgeben musste.

01:41 Video Zhou schlittert kopfüber und fliegt über die Reifenstapel Aus Sport-Clip vom 03.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

So geht es weiter

Der Juli ist in der Formel 1 heuer reich an Rennen: Am kommenden Wochenende fahren die Piloten in Österreich (9. Juli), nach einer Woche Pause geht es weiter in Frankreich (24. Juli). Danach folgt der GP auf dem Hungaroring (31. Juli).