Lewis Hamilton möchte auch mit 41 Jahren noch nicht über den Formel-1-Ruhestand nachdenken und gibt sich angesichts anhaltender Gerüchte über ein baldiges Karriereende gar amüsiert.

«Ich habe einen laufenden Vertrag, für mich ist alles zu 100 Prozent klar», sagte Hamilton mit Blick auf 2027. Der Brite äusserte sich in Montreal, wo dieses Wochenende der GP Kanada auf dem Programm steht. «Ich bin motiviert, ich tue, was ich liebe. Ich werde noch eine Weile hier unterwegs sein, also gewöhnt euch dran», fügte er an.

Der GP Kanada bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 22:25 Uhr: Sprint-Qualifying auf SRF info.

Samstag, 17:50 Uhr: Sprintrennen im kommentierten Livestream.

Samstag, 21:55 Uhr: Qualifying auf SRF info.

Sonntag, 21:20 Uhr: GP auf SRF info (später Wechsel auf SRF zwei)

«Viele sähen Rücktritt gerne»

Der Rekordweltmeister war zu Beginn der Saison 2025 von Mercedes zu Ferrari gewechselt, die neue Partnerschaft brachte bislang aber nicht den erhofften Erfolg. Hamilton wartet seit 2024 auf einen Sieg.

Gerüchte über einen Ausstieg kamen daher immer wieder auf. «Es gibt viele, die das gerne sehen würden, aber mir kommt das gar nicht in den Sinn», bekräftigte er.

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