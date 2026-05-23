George Russell holt in Montreal die Pole Position für den GP Kanada vom Sonntag.

Der Mercedes-Fahrer setzt sich im Qualifying vor Teamkollege Kimi Antonelli und Titelverteidiger Lando Norris (McLaren) durch.

Zuvor gewinnt Russell das von einem Mercedes-Knatsch geprägte Sprintrennen.

Russell unterbot auf seiner letzten Runde des Qualifyings Antonellis Bestzeit um 68 Tausendstel und schnappte sich die 9. Pole Position seiner Karriere, bereits die 3. in Kanada.

Die zweite Reihe bilden Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri. Das McLaren-Duo büsste allerdings nur wenig Zeit auf Saisondominator Mercedes ein. Norris verlor 151 Tausendstel auf Russell, Piastri 203.

Hamilton besser als Leclerc

Bei Ferrari stellte Lewis Hamilton (5.) seinen Teamkollegen Charles Leclerc (8.) in den Schatten, dazwischen reihten sich die Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Isack Hadjar ein. Die Audi-Fahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto schafften es ins Q2 und belegen die Startplätze 11 und 13.

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Antonelli provoziert teaminternen Streit

Russell hatte zuvor das Sprintrennen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve gewonnen. Der von der Pole gestartete Brite feierte einen Start-Ziel-Sieg und verkürzte den Rückstand auf Antonelli (3.) auf 8 Punkte.

Allerdings wurde er hart von seinem Teamkollegen bedrängt. Der Italiener griff in der 6. von 23 Runden in einer S-Kurve an, schaffte es allerdings nicht vorbei und musste ins Kies ausweichen. Die Boliden berührten sich leicht, es hätte aber auch schlimmer ausgehen können.

«Intern, nicht am Funk»

Antonelli sah den Fehler bei seinem Teamkollegen, der ihm keinen Platz gelassen haben soll, und beschwerte sich über Funk. Teamchef Toto Wolff wies ihn zurecht und sagte: «Kimi, das ist der falsche Zeitpunkt, wir besprechen das intern, nicht am Funk.» Nach dem Rennen kündigte der Österreicher bei Sky eine Aufarbeitung an. Russell stritt jegliches Fehlverhalten ab.

Antonelli verlor nach dem Manöver etwas die Konzentration und musste Titelverteidiger Lando Norris im McLaren vorbeiziehen lassen. Kurz vor Schluss versuchte Antonelli, Rang 2 von Norris zurückzuerobern – und musste erneut die Strecke verlassen.

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