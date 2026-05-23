Mercedes-Pilot George Russell feiert im Sprintrennen des GP Kanada in Montreal einen Start-Ziel-Sieg.

WM-Leader Kimi Antonelli riskiert mit einem gefährlichen Manöver einen Mercedes-internen Crash.

Das Qualifying zum GP vom Sonntag gibt's ab 21:55 Uhr hier live bei SRF.

Gleich zweimal musste Kimi Antonelli im Sprintrennen des GP Kanada ins Kies ausweichen, beide Male war ein Überholversuch gescheitert.

Zu reden gab insbesondere das Manöver des italienischen WM-Leaders gegen Teamkollege George Russell in der 6. von 23 Runden, als die beiden die Plätze 1 und 2 belegten. Die Boliden berührten sich leicht, es hätte aber auch schlimmer ausgehen können.

«Intern, nicht am Funk»

Antonelli sah den Fehler bei seinem Teamkollegen, der ihm keinen Platz gelassen haben soll, und beschwerte sich über Funk. Teamchef Toto Wolff wies ihn zurecht und sagte: «Kimi, das ist der falsche Zeitpunkt, wir besprechen das intern, nicht am Funk.»

Nach dem Rennen kündigte der Österreicher bei Sky eine Aufarbeitung an. «Daraus können wir lernen, wie wir es machen wollen und wie nicht. Man sieht, wie schnell ein Vorsprung weg ist, wenn man hart miteinander kämpft. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen.»

Norris profitiert

Antonelli verlor nach dem Manöver etwas die Konzentration und musste Titelverteidiger Lando Norris im McLaren vorbeiziehen lassen. Kurz vor Schluss versuchte Antonelli, Rang 2 von Norris zurückzuerobern – und musste erneut die Strecke verlassen.

Vorne feierte Russell einen ungefährdeten Erfolg. Damit liegt der Brite in der WM-Wertung noch 18 Punkte hinter Antonelli. Hinter Oscar Piastri im zweiten McLaren (4.) klassierten sich die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Der britische Rekordweltmeister überstand dabei eine Berührung an der berüchtigten «Wall of Champions».

Resultate