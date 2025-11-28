Oscar Piastri setzt beim GP Katar in der Sprint-Quali ein erstes Zeichen. Lando Norris wird 3., Max Verstappen nur 6.

Der zuletzt schwächelnde Oscar Piastri distanzierte den zweitklassierten George Russell im Mercedes um drei Hundertstel und holte sich im Dreikampf um den WM-Titel einen kleinen Vorteil. «Es war ein sehr guter Tag, ich hatte einige Fehler in der Runde. Umso schöner, dass ich das sagen kann und trotzdem ganz vorne stehe. Es ist nur die Pole für den Sprint, aber auch da gibt es einige Punkte zu holen», sagte Piastri.

McLaren-Boss Zak Brown betonte: «Oscar ist zurück.» Direkt hinter Piastri aus der 2. Startreihe wird WM-Leader und Teamkollege Lando Norris den Sprint vom Samstag in Angriff nehmen.

Verstappen zurückgebunden

Für Weltmeister Max Verstappen verlief der erste Showdown in Katar hingegen enttäuschend, der Red-Bull-Pilot holte nur den 6. Startplatz. Er wurde gar von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda (5.) geschlagen. Ein Grund ist möglicherweise ein Ausritt Verstappens in den Sand an der Streckenbegrenzung, der seinen Boliden leicht beschädigt haben könnte.

In der WM-Wertung führt vor dem zweitletzten WM-Wochenende Norris 24 Punkte vor den punktgleichen Piastri und Verstappen.

Für die Sauber-Piloten Gabriel Bortoleto (13.) und Nico Hülkenberg (14.) war nach dem Q2 Schluss. Ein erneutes Desaster erlebte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Im Ferrari wurde der 40-Jährige nur 18., er schied damit bereits im ersten Teil aus. «Oh Mann, das Auto fährt einfach nicht schneller», funkte er frustriert.

GP Katar live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 29. November 14:40 Uhr: Sprint

18:55 Uhr: Qualifying Sonntag, 30. November 16:20 Uhr: GP

Resultate