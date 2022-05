Der diese Saison arg gebeutelte Mercedes-Rennstall zeigt einen Aufwärtstrend. George Russell fuhr in den freien Trainings zum GP Miami Tagesbestzeit vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Legende: Besser als Teamkollege Hamilton George Russell. Imago/UPI Photo

Russell drehte in der 2. Session auf dem 5,412 km langen Kurs die schnellste Runde – auch dank eines neuen Heckflügels. Sein Teamkollege und Rekordchampion Lewis Hamilton, der mit dem Schmuckverbot hadert, untermauerte mit dem 4. Platz (+0.241) den guten Eindruck der Silberpfeile.

«Bislang läuft es gut, aber wir heben nicht ab», warnte Russell vor zu hohen Erwartungen. Hamilton ergänzte: «Training ist Training.» Er glaube nicht, dass die Konkurrenz ihr «wahres Tempo gezeigt» habe.

Derweil kämpfte Titelverteidiger Max Verstappen mit technischen Problemen und kam in der 2. Session auf keine gezeitete Runde. «Ich kann überhaupt nicht lenken, sorry, die Lenkung hängt», funkte der Niederländer an seine Red-Bull-Box. «Ein grauenvoller Tag», meinte Teamchef Christian Horner.

Bottas crasht in die Mauer

Alfa-Romeo-Fahrer Zhou Guanyu büsste als 8. rund neun Zehntel auf Russell ein. Teamkollege Valtteri Bottas crashte in der 1. Session und konnte am Nachmittag nicht mehr starten.