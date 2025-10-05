Das Podest

1. George Russell (GBR/Mercedes)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) + 5,400 Sekunden

3. Lando Norris (GBR/McLaren) + 6,066 Sekunden

George Russell hat das Nachtrennen von Singapur gewonnen und damit seinen zweiten GP-Sieg in diesem Jahr gefeiert. Der britische Mercedes-Pilot, der noch keinen neuen Vertrag für die nächste Saison hat, gewann vor Max Verstappen (NED) im Red Bull.

Fünf Tage nach seinem 28. Geburtstag konnte der vierfache Weltmeister erneut nicht in Singapur siegen, er holte im WM-Kampf aber zumindest wieder ein bisschen auf.

McLaren verteidigt Titel

Denn WM-Spitzenreiter Oscar Piastri belegte nur den vierten Platz, sein McLaren-Teamkollege Lando Norris kam trotz aller Bemühungen in der Schlussphase als Dritter auch hinter Verstappen ins Ziel. Im Fahrer-Klassement liegt der Australier Piastri nach dem nächsten leichten Dämpfer jetzt noch 22 Punkte vor Norris (GBR) und 63 Zähler vor Verstappen.

In der Konstrukteurswertung reichten die Platzierungen des McLaren-Duos aber für die erfolgreiche Titelverteidigung vor den letzten sechs Rennen in diesem Jahr.

Hülkenberg nach Fehler Letzter

Für die Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg schauten keine WM-Punkte heraus. Der Brasilianer fiel von Startplatz 16 noch auf Schlussrang 17 zurück. Hülkenberg, der sich im Qualifying Position 11 erarbeitet hatte, klassierte sich sogar nur als Letzter. Dem Deutschen war in Runde 45 ein schwerwiegender Bremsfehler unterlaufen.

So geht es weiter

6 Rennen stehen bis zum Jahresende noch aus. Als Nächstes geht es für den Formel-1-Tross in die USA nach Austin. Dieser GP findet dann am 19. Oktober um 21 Uhr (live bei SRF) statt.

Formel 1