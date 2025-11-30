Verstappen holt sich den Sieg und macht die WM richtig spannend

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3. Carlos Sainz (ESP/Williams)

Eine ungenügende Teamstrategie ist den McLaren-Piloten bei GP von Katar zum Verhängnis geworden. Nach einer Safety-Car-Phase nach dem Abflug von Sauber-Pilot Nico Hülkenberg in der 8. Runde holten sich alle Fahrer mit Ausnahme der Papaya-Piloten neue Reifen. Oscar Piastri und Lando Norris führten das Rennen zwar im Anschluss an, doch es war klar, dass sie noch zweimal stoppen werden müssen.

So wurde der GP dann auch nicht auf der Strecke, sondern mit den Boxenstopps entschieden. Während Piastri über Funk mit seinem Team über die Strategie schimpfte, übernahm Max Verstappen 12 Runden vor Schluss «kampflos» die Führung und fuhr den Sieg im Anschluss ungefährdet ins Ziel.

Während Piastri als Zweiter zumindest den Podestplatz nach Hause brachte, musste sich WM-Leader Norris sogar mit Rang 4 begnügen. Er fiel hinter Williams-Pilot Carlos Sainz zurück, konnte aber Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli auf der Schlussrunde noch überholen.

WM so richtig spannend

Bei optimalem Ausgang hätte Norris in Katar über den Weltmeistertitel jubeln können. Stattdessen kam es ganz anders. Seine beiden verbliebenen Konkurrenten Verstappen und Piastri klassierten sich vor ihm und verkürzten so den Abstand:

Lando Norris: 408 Punkte (heute +12) Max Verstappen: 396 Punkte (+25) Oscar Piastri: 392 Punkte (+18)

Norris bleibt zwar in der Pole Position um den Weltmeistertitel, das Rennen in Doha hat seine Ausgangslage aber deutlich verschlechtert. Vor dem letzten GP am kommenden Wochenende in Abu Dhabi ist Spannung auf jeden Fall garantiert.

Hülkenberg scheidet aus

Sauber blieb in Katar ohne Punkte. Hülkenberg zeigte zwar einen starken Start und verbesserte sich kurzzeitig auf einen Punkterang, schied anschliessend aber nach einem Crash mit Pierre Gasly aus und sorgte so für die einzige Safety-Car-Phase. Gabriel Bortoleto fuhr ein Rennen abseits der grossen Aufmerksamkeit und beendete dieses auf Rang 13.

So geht's weiter

Die Entscheidung um den Weltmeistertitel fällt am kommenden Wochenende beim letzten GP des Jahres in Abu Dhabi. Das Qualifying steigt am Samstag um 15:00 Uhr, der GP beginnt am Sonntag um 14:00 Uhr. Bei SRF können Sie die Enscheidung live mitverfolgen.

Formel 1