Wenn am Sonntag um 20:00 Uhr Ortszeit der Startschuss zum GP Singapur fällt, ist die Sonne längst untergegangen. Erwartet werden trotzdem noch Temperaturen von über 30 Grad. Entsprechend hat die FIA das Rennen als Hitzerennen eingestuft. Die Teams sind somit verpflichtet, ihre Piloten mit entsprechenden Kühlsystemen auszurüsten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von Singapur können Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen: Samstag, 14:55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 13:20 Uhr: Rennen

Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und der schwierige Marina Bay Street Circuit – der GP Singapur gehört zu den anspruchsvollsten Rennen im Kalender. Für einen wäre es aber ganz besonders wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren: Oscar Piastri. Nach seinem «Nuller» in Baku hat der zwischenzeitlich fast schon einmal abgeschriebene Max Verstappen den Rückstand auf den WM-Leader auf 69 Punkte verkürzt.

Im Video oben erfahren Sie, wie Nico Müller, der am Samstag und Sonntag für SRF kommentieren wird, Verstappens Chancen einschätzt und ob aus dem vermeintlichen McLaren-Zweikampf tatsächlich noch einmal ein Dreikampf werden könnte.