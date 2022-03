Die Verantwortlichen der Formel 1 wollen aufgrund der Invasion in der Ukraine in Zukunft überhaupt keine Grand Prix in Russland mehr austragen.

Legende: Kein Gastspiel in Russland mehr Die Formel 1 distanziert sich. Keystone

Die Formel 1 hat wegen des Krieges in der Ukraine den Vertrag mit dem Veranstalter des Grand Prix von Russland gekündigt. Das gab die Königsklasse des Motorsports am Donnerstag bekannt.

In der Vorwoche war zunächst nur das für September geplante Rennen in Sotschi abgesagt worden. «Die Formel 1 kann bestätigen, dass sie ihren Vertrag mit dem russischen Grand-Prix-Veranstalter gekündigt hat, was bedeutet, dass Russland in Zukunft kein Rennen mehr ausrichten wird», hiess es in einer Mitteilung.

Die Formel 1 fuhr seit 2014 in Sotschi auf dem Gelände des Olympiaparks am Schwarzen Meer. Ab dem nächsten Jahr sollte das Rennen eigentlich in St. Petersburg stattfinden – dem Geburtsort von Präsident Wladimir Putin.

Nächste Woche stehen in der Formel 1 die abschliessenden Testfahrten in Bahrain auf dem Programm, ehe dort in der Wüste am 20. März auch die Saison startet.