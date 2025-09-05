12 der bisherigen Rennen in dieser Saison wurden von McLaren gewonnen. So auch zuletzt, als Oscar Piastri in Zandvoort gewinnen konnte. Doch einen Dämpfer gab es für das papayafarbene Team: Lando Norris musste seinen Boliden wegen eines Defekts frühzeitig abstellen und stand am Ende mit 0 Punkten da.

«Das Chassis war schuld, also nicht der Motor. Das sollte man nun im Griff haben, das sollte nicht mehr vorkommen», erklärt SRF-Experte Marc Surer den Ausfall.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Formel 1 in Monza gibt es am Wochenende wie folgt live zu sehen: Qualifying: Samstag ab 15:55 Uhr auf SRF zwei

GP: Sonntag ab 14:50 Uhr auf SRF info

McLaren überall schnell

Auch auf der schnellen Strecke in Monza sieht Surer das Team mit Piastri und Norris klar in der Favoritenrolle: «McLaren geht auf jeder Strecke gut. Das hat man auch in Spa gesehen, wo es ähnlich schnell ist.» McLaren feierte in Belgien einen Doppelsieg, Piastri gewann vor seinem Teamkollegen.

Für die anderen Top-Teams bleibt da wenig Hoffnung, einen der ersten beiden Podiumsplätze zu belegen. Ferrari, Mercedes, Red Bull: «Die fahren um Platz 3», ist sich Surer sicher.

