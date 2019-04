Nach dem Sieg in Baku

Legende: Platz an der Sonne Valtteri Bottas (r.) ist aktuell der einzige Herausforderer von Weltmeister Lewis Hamilton. Reuters

In Aserbaidschan nichts Neues. Auch der 4. Grand Prix des Jahres endete mit einem silbernen Doppelsieg. Diesmal mit dem besseren Ende für Valtteri Bottas, der in der Gesamtwertung mit dem 2. Saisonerfolg die Führung übernahm. Die Monotonie in der Formel 1 fand ihre Fortsetzung.

Spannung herrscht aktuell einzig im Zweikampf Lewis Hamilton gegen Valtteri Bottas. Der Finne, das lässt sich bereits nach 4 Rennen konstatieren, hat erhebliche Fortschritte gemacht. Im Vorjahr war er sieglos geblieben und ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.

Nun besticht er nicht nur durch fahrerisches Können, sondern auch durch mentale Stärke, die er sich den Winter über unter anderem mit Abstechern in den Rallye-Sport angeeignet haben soll.

Ich bin ein ganz anderer Fahrer.

«Ich bin ein ganz anderer Fahrer als in der letzten Saison», betonte Bottas nach seinem Sieg in Melbourne. SRF-Kommentator Michael Stäuble teilt diese Sicht: «Bottas hat gelernt, dass Formel 1 nicht einfach daraus besteht, Rennen zu fahren und Leistung zu bringen.» Der 29-Jährige sei «mental viel stärker, rücksichtsloser» geworden. Der Status bei Mercedes als Nummer 2 werde nicht mehr akzeptiert.

«Damit hat er Hamilton etwas erwischt», ist sich Stäuble sicher. «In Bahrain meinte Hamilton: ‹Für mich ist Bottas immer noch derselbe – ausser, dass er jetzt einen Bart hat.› Da hat sich der Brite schwer getäuscht.»

Der Wechsel zu Mercedes, oder: ein Kulturschock

Schon zu Kart-Zeiten ein Riesentalent, verdiente sich Bottas seine Sporen bei Williams ab. Mit Felipe Massa als Teamkollege traf er auf sein Pendant: einen ruhigen, bescheidenen, bodenständigen Fahrer.

Der Wechsel zu Mercedes sei «fast ein Kulturschock» gewesen, meint Stäuble. «Plötzlich sitzt er im besten Auto der Gegenwart. Und sein neuer Teamkollege ist Social-Media-affin, in allen Glamour-Blättern allgegenwärtig und nutzt die gesamte Klaviatur der psychologischen Tricks.»

Starke Gegenwart trotz unsicherer Zukunft

Die «Verwandlung» hilft Bottas zudem im Angesicht seiner unsicheren Zukunft bei den «Silberpfeilen». Dass ihm bei jeder Gelegenheit der Franzose Esteban Ocon als potenzieller Nachfolger in Erinnerung gerufen wird, empfindet er mittlerweile eher als Ansporn denn als Druck.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.4.2019, 13:40 Uhr