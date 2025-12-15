Der kommende Saison in die Formel 1 einsteigende Autobauer Audi verrät Details vor der Premiere. Etwa Name und Logo.

Legende: Wie ähnlich wird das Original aussehen? Ein Audi-Showcar in Neuburg an der Donau. IMAGO / Andreas Beil

In welchen Farben die neuen, am Standort des einstigen Teams Sauber gefertigten Autos daherkommen, haben sie bei Audi noch nicht offizialisiert. Die Vorstellung ist am 20. Januar geplant. Dafür herrscht nun Klarheit über den Namen der Equipe: Audi Revolut F1 Team. Revolut ist ein Finanz-Unternehmen aus London.

«Die Enthüllung des Namens und Logos des Teams ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Königsklasse des Motorsports. Beide verleihen unseren Ambitionen eine klare Identität und spiegeln eine starke Vision und einen innovativen Spirit wider», erklärte Geschäftsführer Gernot Döllner.

Komplette Enthüllung in Berlin

Bislang existiert vom Audi mit der Bezeichnung R26 nur eine Konzept-Version, die im November in München präsentiert worden war, mehr erfährt man am 20. Januar in Berlin: «Die Vorstellung wird der erste Moment sein, in dem wir alle als Team zusammenstehen und unsere weltweite Fangemeinde einladen, sich uns bereits vor unserem Debüt im nächsten Jahr anzuschliessen», sagte Projektleiter Mattia Binotto.