Beim Boxenstopp von Pierre Gasly zog Red Bull dem Auto des Franzosen binnen 1,91 Sekunden vier neue Pneus auf. Damit unterbot das Team die alte Bestmarke, die es zuvor gemeinsam mit Williams inne hatte. Gasly fuhr mit diesen dann auf Platz 4 und erzielte sein bestes Saisonergebnis.

2013 hatte Red Bull die Reifen am Boliden des Australiers Mark Webber beim Rennen in den USA in 1,92 Sekunden gewechselt. Drei Jahre später egalisierte Williams in Aserbaidschan beim Boxenstopp von Felipe Massa diese Bestmarke.