Legende: Hat mit seinem neuen Team Williams viel vor Carlos Sainz. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Formel 1: Sainz' Cockpit-Suche beendet

Carlos Sainz hat für die kommende Saison ein neues Cockpit gefunden. Der Spanier wird nach seinem unfreiwilligen Aus bei Ferrari ab 2025 zu Williams wechseln. Beim englischen Rennstall erhält er einen Vertrag für mindestens zwei Jahre. Sainz wird ein Fahrerduo mit dem jetzigen Stammpiloten Alex Albon bilden – der Amerikaner Logan Sargeant verliert seinen Platz. Grosses Interesse am 29-jährigen Madrilenen wurde etwa dem künftigen Werksteam Audi, aktuell noch Sauber, nachgesagt. «Es ist kein Geheimnis, dass der Fahrermarkt in diesem Jahr aussergewöhnlich komplex war, meine Entscheidung hat etwas Zeit in Anspruch genommen», sagte Sainz: «Ich bin zuversichtlich, dass Williams der richtige Ort für mich ist.» Er wolle helfen, den einst grossen Rennstall wieder zu alter Stärke zu führen.