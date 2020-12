Legende: Darf in Bahrain im Mercedes ran George Russell. Keystone

Russell für Hamilton in Bahrain

Wie erwartet wird George Russell den mit dem Coronavirus infizierten Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am Sonntag beim Grand Prix in Bahrain ersetzen. Der Brite, der eigentlich als Stammfahrer beim Formel-1-Team von Williams unter Vertrag steht, erhielt von seinem Team die Freigabe für den GP von Sakhir. Mercedes zog Russell dem eigentlichen Testfahrer Stoffel Vandoorne vor. Bei Williams wird derweil Ersatzpilot Jack Aitken sein Formel-1-Debüt feiern.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Brite fehlt beim GP von Sakhir Hamilton positiv auf Corona getestet 01.12.2020 Mit Audio

Grosjean kann Spital verlassen

Nach seinem Feuerunfall beim Grossen Preis von Bahrain hat Formel-1-Pilot Romain Grosjean das Krankenhaus nach 3 Nächten verlassen. Das teilte das Haas-Team am Mittwochmorgen mit. Der Franzose werde die Behandlung der Verbrennungen an seinen Handrücken nun ausserhalb der Klinik fortsetzen und vorerst in Bahrain bleiben. Schon am Dienstag hatte Grosjean bekräftigt, dass er beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi (13. Dezember) wieder für Haas an den Start gehen wolle.