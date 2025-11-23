Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Lando Norris (GBR/McLaren) +20,741 Sekunden

3. George Russell (GBR/Mercedes) +23,546

Die entscheidende Szene im Nachtrennen von Las Vegas hatte sich gleich zu Beginn ereignet. In der ersten Kurve verbremste sich Pole-Setter Lando Norris und verlor 2 Plätze. Max Verstappen übernahm die Führung und gab diese auf den kommenden 50 Runden nie mehr her.

Legende: Fuhr seinen 6. Saisonsieg ein Max Verstappen. Keystone/AP Photo/Eric Gay

Dahinter eroberte Norris Platz 2 von Mercedes-Pilot George Russell mit der Zeit zwar wieder zurück, doch an Verstappen kam der Brite nicht mehr heran. Trotzdem hat der WM-Leader damit einen weiteren grossen Schritt in Richtung seines 1. Weltmeistertitels gemacht.

Piastri büsst an Boden ein

Denn sein Teamkollege und erster Verfolger im WM-Klassement Oscar Piastri musste sich auf dem Las Vegas Strip Circuit mit dem 4. Schlussrang begnügen und büsste so 6 weitere Zähler auf Norris ein. Der Australier – bis vor wenigen Wochen noch WM-Leader – verpasste zum 6. Mal in Serie den Sprung aufs Podest.

2 Rennen vor Saisonende führt Norris somit 30 respektive 42 Punkte vor Piastri und Verstappen.

Hülkenberg auf Rang 9

Die beiden Sauber-Piloten schnitten einmal mehr komplett unterschiedlich ab. Gabriel Bortoleto schoss bereits beim Start Lance Stroll ab und musste das Rennen kurz darauf aufgeben.

Nico Hülkenberg fuhr als 9. derweil die ersten 2 Punkte für Sauber in Las Vegas ein. Auf Platz 11 gestartet konnte sich der Deutsche im Rennen noch um 2 Ränge verbessern.

So geht's weiter

Zum Saisonende der Formel 1 geht's Schlag auf Schlag. In den nächsten beiden Wochen wird die definitive Entscheidung im WM-Klassement fallen. Am nächsten Wochenende stehen in Katar ein Sprint und ein GP auf dem Programm. Eine Woche später folgt der abschliessende Grand Prix in Abu Dhabi.

