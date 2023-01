Legende: Neuer starker Mann bei Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi (links). Alfa Romeo

Nach dem Abgang von Frédéric Vasseur zu Ferrari bricht bei Alfa Romeo eine neue Ära an. Während der Franzose CEO und Teamchef in Personalunion war, wird die Verantwortung ab der kommenden Saison auf mehrere Schultern verteilt. Der Posten des CEOs war mit dem Deutschen Andreas Seidl schon besetzt. Am Donnerstag gab der Hinwiler Rennstall nun bekannt, dass Alessandro Alunni Bravi als offizieller Teamvertreter eingesetzt wird.

Er soll «im Hinblick auf die Aktivitäten am Rennwochenende eine vergleichbare Position mit der des Teamchefs» einnehmen, zitiert das Portal Motorsport Total die Firma Sauber. Der Italiener Alunni Bravi stiess 2017 zur Sauber-Gruppe. Im letzten Jahr war er zum Managing Director ernannt worden. Diese Funktion wird der 48-Jährige weiterhin ausüben.

Das Team Sauber wird in der Anfang März mit dem GP von Bahrain beginnenden Formel-1-Weltmeisterschaft die letzte Saison in Zusammenarbeit mit Alfa Romeo in Angriff nehmen. Seit vergangenem Oktober ist die im Hinblick auf die Saison 2026 beschlossene Partnerschaft mit Audi offiziell.