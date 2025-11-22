WM-Leader Lando Norris unterstreicht seine Top-Form und holt sich seine 3. Pole Position in Folge. Max Verstappen startet neben ihm in der Frontreihe.

Lando Norris macht in Las Vegas da weiter, wo er auch an den letzten Rennwochenenden anzutreffen war. Der Führende im WM-Klassement stellte im Qualifying zum GP von Las Vegas mit seiner letzten Runde die Bestzeit auf. Mit einer Zeit von 1:47,934 Minuten distanzierte er Red-Bull-Pilot Max Verstappen um über 3 Zehntel.

Damit fuhr der Brite im McLaren über 15 Sekunden schneller als noch bei seiner ersten Runde des Tages. Zu Beginn des Qualifyings hatte starker Regen bei 10 Grad Celsius den Fahrern zu schaffen gemacht. Doch mit der Zeit nahm der Niederschlag ab und im Q3 sattelten sämtliche Athleten auf Intermediate-Reifen um.

Piastri nur 5.

Hinter Norris und Verstappen sicherten sich Carlos Sainz im Williams und George Russell im Mercedes die Plätze in der 2. Startreihe. Insbesondere der Brite dürfte sich dabei mehr erhofft haben, hatte er im Q1 und im Q2 doch jeweils noch die Bestzeit aufgestellt.

Der WM-Zweite Oscar Piastri musste einen weiteren kleinen Dämpfer hinnehmen. Der australische Teamkollege von Norris musste sich mit Schlussrang 5 begnügen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rennen beim GP von Las Vegas können Sie am frühen Sonntagmorgen Schweizer Zeit ab 4:45 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App verfolgen.

Hülkenberg verpasst Q3 haarscharf

Aus Sauber-Sicht wusste zeigte Nico Hülkenberg einen starken Auftritt. Der Deutsche überstand das Q1 als 7. problemlos und blieb in der 2. Tranche als 11. nur hauchdünn hängen, Pierre Gasly verdrängte ihn in allerletzter Sekunde noch aus den Top 10.

Gabriel Bortoleto musste sich derweil bereits nach dem Q1 verabschieden und wird als 18. aus der zweitletzten Reihe starten.

Hamilton auf letztem Startplatz

Eine herbe Enttäuschung setzte es indes für den 7-fachen Weltmeister Lewis Hamilton ab. Der 40-Jährige kam im Q1 überhaupt nicht auf Touren und muss das Rennen am Samstagabend (Ortszeit) vom 20. und letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.

Formel 1 in Las Vegas