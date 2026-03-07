Die «Silberpfeile» gehen in Melbourne von ganz vorne ins Rennen. Max Verstappen crasht früh, Audi beweist sich.

Mercedes-Pilot George Russell ist zur ersten Pole Position der neuen Formel-1-Zeitrechnung gerast. In der Qualifikation zum ersten Grand Prix nach der Regelrevolution in Australien verwies der Engländer in 1:18,518 Minuten seinen Teamkollegen Kimi Antonelli (+0,293 Sekunden) auf den zweiten Platz. Für Russell ist es die achte Pole seiner Karriere.

Als Dritter in das Auftaktrennen am Sonntag (ab 5 Uhr live auf SRF zwei) startet Max Verstappens Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar (+0,785 Sekunden). Weltmeister Lando Norris wurde im McLaren nur Sechster direkt vor Rekordchampion Lewis Hamilton im Ferrari.

Verstappen im Pech – Bortoleto im Q3

Der unglückliche Verstappen blieb ohne gültige Runde. Der 4-fache Weltmeister schied nach einem Dreher ausgangs der Start-Ziel-Geraden völlig überraschend schon in der ersten Qualifikationsrunde aus. Die Hinterreifen seines Boliden hatten blockiert.

Nachdem Mercedes-Pilot Antonelli auf dem 5,278 Kilometer langen Albert Park Circuit Teile des Gebläses während der Fahrt verloren hatte, musste die letzte K.o.-Runde unterbrochen werden. Norris raste mit seinem McLaren auch noch über eines dieser Kunststoffstücke. Der Vorfall mit Antonelli, der im Abschlusstraining einen heftigen Crash erlebt hatte, wurde von den Stewards untersucht.

Licht und Schatten erlebte Sauber-Nachfolger Audi: Gabriel Bortoleto schaffte es als Zehnter in den Schlussdurchgang, wegen eines technischen Defekts konnte er aber keine Runde mehr drehen.

