Max Verstappen hat sich im letzten Qualifying des Jahres die Pole Position gesichert und damit im hochspannenden Titelkampf ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt. Der Weltmeister im Red Bull setzte sich in Abu Dhabi vor seinen WM-Konkurrenten in den McLaren Lando Norris (+0,201) und Oscar Piastri (+0,230) durch. Damit geht Verstappen aus optimaler Ausgangslage in den abschliessenden GP am Sonntag.

Im letzten Abschnitt des Qualifyings überragte Verstappen mit gleich zwei starken Runden und sicherte sich seine 8. Pole des Jahres. Dennoch liegt Norris als Zweiter weiter auf Kurs Richtung WM-Titel. Der Brite hat vor dem Rennen 12 Punkte Vorsprung auf Verstappen, Piastri 16 Zähler Rückstand auf Norris.

Aus eigener Kraft kann am Sonntag nur Norris den Titel holen, ihm reicht für seinen ersten Triumph ein Platz auf dem Podest. Verstappen und Piastri dagegen benötigen möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse der Konkurrenz.

Hamilton weiter im Elend

Ein starkes Qualifying lieferte Gabriel Bortoleto im Sauber ab. Der Brasilianer darf sich über Startplatz 7 im letzten Rennen des Jahres freuen. Anders ist die Gemütslage bei Teamkollege Nico Hülkenberg und Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Für sie bedeutete das Q1 bereits Endstation. Hülkenberg wird das letzte Rennen der Saison von Startplatz 18 aus angehen, Hamilton von Position 16.

Für Hamilton ist es bereits das 3. Q1-Out in Serie. Das schaffte vor ihm noch kein anderer Ferrari-Pilot. Die Misere will für den 40-jährigen Briten weiter kein Ende finden. Im 3. freien Training unmittelbar vor dem Qualifying war Hamilton zudem mit seinem Boliden frontal in die Bande gekracht.

