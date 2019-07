Lewis Hamilton kann beim GP in Deutschland von der Pole starten. Ferrari erlebt ein regelrechtes Debakel.

Qualifying in Hockenheim

Legende: Daumen hoch Lewis Hamilton kann mit seinem Qualifying in Deutschland zufrieden sein. Keystone

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton sicherte sich für den Grand Prix von Deutschland in Hockenheim die Pole Position. Neben dem Weltmeister und WM-Leader wird Max Verstappen von Red Bull stehen.

Die zweite Reihe werden Hamiltons und Verstappens Teamkollegen, Valtteri Bottas und Pierre Gasly, bilden.

Live-Hinweis Den GP von Deutschland können Sie am Sonntag ab 14:30 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Ferrari erlebte derweil einen schwarzen Tag. Sowohl Sebastian Vettel als auch Charles Leclerc fielen mit technischen Defekten aus. Besonders für Vettel ist das bei seinem Heim-GP eine herbe Enttäuschung.

Schaden am Turbolader

Der Deutsche schied bereits im ersten Quali-Abschnitt aus und muss am Sonntag deshalb von der letzten Position starten. Wie Ferrari auf Twitter schreibt, hat Vettel ohne äussere Einwirkung einen Schaden am Turbolader erlitten und konnte danach nicht weiterfahren.

Leclerc erwischte es dann vor dem dritten Abschnitt des Qualifyings. Er hatte technische Probleme mit der Benzinzufuhr und wird deshalb von Position 10 starten. Für Ferrari ist das besonders bitter, denn bis anhin hatte man die Trainings in Hockenheim dominiert.

Räikkönen mit starker Fahrt

Das Duell der Alfa-Romeo-Fahrer entschied Kimi Räikkönen deutlich für sich. Der Finne sicherte sich Startplatz 5 und sorgte damit für die beste Qualifying-Klassierung der Zürcher Equipe seit fast sechs Jahren.

Antonio Giovinazzi wird den Grand Prix am Sonntag aus Position 11 in Angriff nehmen. Die Teilnahme am dritten Teil des Qualifyings verpasste der Italiener um einen Hundertstel.

Resultate GP von Deutschland

Sendebezug: SRF info, sportlive, 27.07.2019, 14:55 Uhr