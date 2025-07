McLaren-Frontreihe in Spa – Bortoleto 10.

Lando Norris nimmt den GP von Belgien am Sonntag von der Pole Position in Angriff.

Gleich dahinter geht Teamkollege und WM-Leader Oscar Piastri ins Rennen. Charles Leclerc und Max Verstappen bilden die zweite Startreihe.

Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto absolviert als 10. erneut ein starkes Qualifying.

Nachdem die beiden McLaren-Piloten im Sprintrennen Noch-Weltmeister Max Verstappen den Vortritt lassen mussten, haben sie sich für das Hauptrennen in Spa-Francorchamps die beste Ausgangslage gesichert. Lando Norris fuhr im Qualifying zur 13. Pole Position in seiner Karriere. In seiner schnellsten Runde nahm er Teamkollege Oscar Piastri 85 Tausendstel ab.

Der Australier Piastri führt das WM-Klassement noch 9 Zähler vor Norris an. Der Brite konnte die letzten beiden GPs in Österreich und Grossbritannien für sich entscheiden. Das teaminterne Duell verspricht also Spannung. Verstappen musste sich mit der 2. Startreihe begnügen, er wird von Platz 4 aus Jagd auf die «Papayas» machen. Noch vor dem Niederländer im Red Bull klassierte sich Charles Leclerc im Ferrari.

GP Belgien am Sonntag live Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Grossen Preis von Spa am Sonntag live auf SRF zwei und in der Sport App. Die Übertragung beginnt um 14:40 Uhr, das Rennen startet um 15 Uhr.

Bortoleto bestätigt aufsteigende Form

Aus Sauber-Sicht lief das Qualifying gut. Gabriel Bortoleto, der bereits am Freitag im Sprint-Qualifying als 8. überzeugt hatte, schaffte es erneut ins Q3. Er sicherte sich Platz 10. Im Q1 hatte der Brasilianer davon profitiert, dass Lewis Hamiltons letzte Runde nicht gewertet wurde. Der Ferrari-Pilot hatte die Track Limits überschritten. So kam Bortoleto auf Kosten des letztjährigen Siegers in Belgien als Letzter knapp eine Runde weiter – und zog seinen Lauf danach gleich weiter.

Nach seiner Punktepremiere vor einem Monat in Spielberg (8.) liegt am Sonntag also erneut etwas drin. Nico Hülkenberg befindet sich in Lauerstellung. Er wird als 14. losfahren.

