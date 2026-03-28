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Qualifying zum GP Japan Antonelli vor Russell: Mercedes auch in Suzuka in Reihe 1

Die beiden Mercedes-Fahrer erobern auch beim GP Japan die besten Startpositionen.

28.03.2026, 08:10

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Kimi Antonelli.
Legende: Löst er Japan-Seriensieger Max Verstappen ab? Kimi Antonelli wird in Suzuka von der Pole Position starten. Keystone/AP/EUGENE HOSHIKO

Mercedes-Teenager Kimi Antonelli startet auch das Formel-1-Rennen in Japan von der Pole Position. Wie schon zuletzt vor seinem ersten Grand-Prix-Sieg in China verwies der Italiener seinen Teamkollegen George Russell in der Qualifikation auf den zweiten Platz. Der 19-Jährige hatte sich in Schanghai als jüngster Fahrer in der Geschichte der Königsklasse Startplatz 1 gesichert und war zwei Wochen später auch in Suzuka schneller als die gesamte Konkurrenz. 

Auf den dritten Rang fuhr der australische McLaren-Pilot Oscar Piastri. Red-Bull-Star Max Verstappen kassierte den nächsten Dämpfer, der Niederländer kam nicht über Platz 11 hinaus. Zuletzt hatte Verstappen den GP Japan von der Pole Position aus viermal in Serie gewonnen.

SRF zwei, sportlive, 28.03.2026, 06:55 Uhr ; 

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