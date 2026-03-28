Die beiden Mercedes-Fahrer erobern auch beim GP Japan die besten Startpositionen.

Legende: Löst er Japan-Seriensieger Max Verstappen ab? Kimi Antonelli wird in Suzuka von der Pole Position starten. Keystone/AP/EUGENE HOSHIKO

Mercedes-Teenager Kimi Antonelli startet auch das Formel-1-Rennen in Japan von der Pole Position. Wie schon zuletzt vor seinem ersten Grand-Prix-Sieg in China verwies der Italiener seinen Teamkollegen George Russell in der Qualifikation auf den zweiten Platz. Der 19-Jährige hatte sich in Schanghai als jüngster Fahrer in der Geschichte der Königsklasse Startplatz 1 gesichert und war zwei Wochen später auch in Suzuka schneller als die gesamte Konkurrenz.

Auf den dritten Rang fuhr der australische McLaren-Pilot Oscar Piastri. Red-Bull-Star Max Verstappen kassierte den nächsten Dämpfer, der Niederländer kam nicht über Platz 11 hinaus. Zuletzt hatte Verstappen den GP Japan von der Pole Position aus viermal in Serie gewonnen.