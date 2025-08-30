Oscar Piastri schnappt sich vor Teamkollege Lando Norris den 1. Startplatz. Die Sauber-Fahrer schaffen es nicht ins Q1.

Oscar Piastri (AUS) hat sich den ersten Startplatz für den Grossen Preis der Niederlande gesichert. Der McLaren-Pilot setzte sich im Qualifying in Zandvoort in 1:08,652 Minuten hauchdünn vor Teamkollege Lando Norris (GBR) durch. WM-Leader Piastri hatte 0,012 Sekunden Vorsprung auf seinen Stallrivalen. Vorjahressieger Norris war vor dem ersten WM-Lauf nach der Sommerpause zuvor in allen 3 Trainings nicht zu schlagen gewesen.

Den dritten Platz belegte Weltmeister Max Verstappen bei seinem Heimspiel. Mit 0,263 Sekunden Rückstand hatte der Red-Bull-Pilot allerdings keine Chance auf die vorderste Startreihe.

Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg (GER) steuerte seinen Boliden nur auf Platz 17 und schied überraschend schon im ersten Qualifying-Abschnitt aus. Leicht besser erging es Teamkollege Gabriel Bortoleto (BRA), der es knapp ins zweite Qualifying schaffte und dort zeitgleich mit Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) den 12. Platz erreichte.

Bei noch zehn ausstehenden Rennen führt Piastri in der WM-Wertung nur noch mit neun Punkten vor Norris. Titelverteidiger Verstappen, der seinen Heim-GP bis 2023 dreimal nacheinander gewonnen hatte, liegt bereits 97 Punkte hinter Piastri zurück.

