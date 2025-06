Per E-Mail teilen

Gabriel Bortoleto holt im Qualifying zum GP Österreich als Achter den ersten Top-10-Startplatz der Saison für Sauber.

Lando Norris im McLaren distanziert die Konkurrenz um über eine halbe Sekunde und schnappt sich die Pole Position.

Dahinter starten Charles Leclerc (Ferrari) und WM-Leader Oscar Piastri (McLaren).

Eigentlich hätte man beim Sauber-Team am ehesten vom formstarken Nico Hülkenberg den nächsten Exploit erwartet. Doch der Deutsche blieb in Spielberg als Letzter bereits im Q1 hängen und muss am Sonntag mit Startplatz 20 Vorlieb nehmen.

Dafür trumpfte sein Teamkollege gross auf. Gabriel Bortoleto schaffte es als erster Sauber-Fahrer in dieser Saison in die finale Phase und fuhr dort in 1:05,276 Minuten den starken Startplatz 8 heraus.

Dominanter Norris ist zurück

Ganz vorne meldete sich Lando Norris eindrücklich zurück. Knapp zwei Wochen nach dem McLaren-Knall in Kanada raste der Brite in 1:03,971 Minuten fehlerfrei um den Red Bull Ring und sicherte sich die Pole Position. Norris distanzierte die Konkurrenz dabei um über eine halbe Sekunde.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP von Österreich am Sonntag ab 14:20 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Teamkollege Oscar Piastri blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück und musste sich als Dritter auch dem überraschend starken Charles Leclerc im Ferrari geschlagen geben. Die Top fünf komplettierten Leclercs Teamkollege Lewis Hamilton und George Russell im Silberpfeil von Mercedes. Weltmeister Max Verstappen enttäuschte bei Red Bulls Heimspiel auf Platz 7.

