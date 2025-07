Max Verstappen (Red Bull) schnappt sich etwas überraschend die Pole Position für den GP in Silverstone (GBR).

Er verweist im Qualifying die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris auf die weiteren Plätze.

Beide Sauber-Piloten bleiben im Q1 hängen.

Am Ende war es eine enge Angelegenheit. In letzter Sekunde setzte sich Max Verstappen (1:24,892 Minuten) in seinem Red Bull noch vor WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (McLaren/1:24,995) und dessen Teamkollegen Lando Norris (1:25,010). Damit schlug der Niederländer eine Woche nach seinem bitteren Ausscheiden in Red Bulls Heimrennen und dem Doppelsieg von McLaren in Österreich zurück.

Vierter im Qualifying zum 12. Saison-GP wurde George Russell im Mercedes. Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton musste sich im Ferrari nach einem kleinen Fahrfehler mit Rang fünf begnügen. Der Brite hält mit 7 Pole Positions auf dieser Strecke den Rekord.

Haas-Rookie-Pilot Oliver Bearman fuhr auf den starken 8. Platz, wird aber für Sonntag und seinen ersten Heim-GP in der Startaufstellung um 10 Plätze zurückversetzt. Der Brite hatte im letzten Training rote Warnflaggen missachtet.

Sauber-Piloten zurückgebunden

Nach dem überragenden Spielberg-Wochenende mit Doppelpunkten setzte es für die Sauber-Piloten einen kleinen Rückschlag ab. Beide blieben sie bereits im Q1 hängen: Gabriel Bortoleto eroberte Startplatz 16, Teamkollege Nico Hülkenberg geht als 19. und Vorletzter ins Rennen.

