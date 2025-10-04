Legende: Startet am Sonntag von zuvorderst George Russell. imago images/Every Second Media

George Russell (Mercedes) holt sich die Pole Position für den GP Singapur.

Max Verstappen (Red Bull) wird neben ihm ins Rennen starten.

Die Sauber-Piloten Nico Hülkenberg (11.) und Gabriel Bortoleto (16.) verpassen das Q3.

In Training am Freitag hatte George Russell (Mercedes) seinen Boliden gecrasht, nur einen Tag später gelang dem Briten auf dem Stadtkurs in Singapur die perfekte Wiedergutmachung: Russell fuhr die schnellste Runde des Tages, stellte dabei sogar einen neuen Streckenrekord auf. Die logische Folge: Er darf beim GP am Sonntag (live bei SRF) von der Pole Position aus starten.

Für Russell bedeutet diese Pole durchaus ein gutes Omen. In dieser Saison begann er ein Rennen von der vordersten Position – und siegte beim GP von Kanada. Insgesamt ist es seine 7. Pole der Karriere, schlechter als 4. wurde er danach nie. Neben dem 27-jährigen Briten wird Red-Bull-Pilot Max Verstappen ins Rennen starten, hinter ihm der Führende der WM-Wertung, Oscar Piastri im McLaren.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP Singapur können Sie am Sonntag ab 13:20 Uhr live auf SRF zwei schauen. Rennbeginn ist um 14:00 Uhr.

Hülkenberg verpasste Q3 knapp

Die beiden Sauber-Piloten hatten je einen Cut im Qualifying knapp nicht geschafft. Für den Brasilianer Gabriel Bortoleto war das Qualifying bereits nach dem Q1 zu Ende, er wird das Rennen von der 16. Position aus in Angriff nehmen. Teamkollege Nico Hülkenberg blieb eine Runde später, im Q2, hängen. Der erfahrene Deutsche startet am Sonntag von Position 11 aus in den Grossen Preis im südostasiatischen Stadtstaat.

Formel 1