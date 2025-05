Qualifying zum Sprint in Miami

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli sichert sich beim Qualifying für das Sprintrennen von Miami die Pole Position.

Für den erst 18-Jährigen ist es die erste Pole seiner noch jungen Karriere.

George Russell (Mercedes) setzte im Q3 mal eine erste Bestmarke. Doch die Zeit des Briten wurde noch von 4 Fahrern unterboten, unter anderem vom frisch gebackenen Vater Max Verstappen, aber auch von seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Der erst 18-jährige Italiener sicherte sich mit einer Zeit von 1:26,482 die erste Pole Position seiner noch jungen Karriere und schrieb Formel-1-Geschichte.

Denn damit ist Antonelli der jüngste Pole-Setter der Formel 1. Der Italiener unterbot den bisherigen Rekord des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel, der 2008 im Qualifying zum Grossen Preis von Italien in Monza 21 Jahre alt war, deutlich. Neben Antonelli in der ersten Reihe starten wird Oscar Piastri im McLaren.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Formel-1-Rennen in Miami können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Sprintrennen: Samstag, 3. Mai, ab 17:50 Uhr auf SRF zwei

Qualifying GP: Samstag, 3. Mai, ab 21:55 Uhr auf SRF info

GP von Miami: Sonntag, 4. Mai, ab 21:20 Uhr auf SRF zwei

Hülkenberg verpasst Q3 nur knapp

Bereits im Q1 war Yuki Tsunoda, Teamkollege Verstappens, hängengeblieben. Auch Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto schaffte den Sprung ins Q2 nicht. Teamkollege Nico Hülkenberg zeigte eine ansprechende Leistung. Der deutsche Routinier erreichte den 11. Startplatz und verpasste damit das Q3 knapp.

So geht es weiter

Nach dem Sprintrennen um 18:00 Uhr Schweizer Zeit steht am Samstag um 22:00 Uhr noch das Qualifying für den Grand Prix auf dem Programm. Dieser findet in Miami am Sonntag um 22:00 Uhr statt. Alle Rennen sehen Sie live bei SRF.

Formel 1