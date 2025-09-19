McLaren kann bereits dieses Wochenende in Baku die Team-Wertung in der Formel 1 gewinnen und damit Geschichte schreiben.

Legende: Erstes Saisonziel McLaren winkt in Baku der Gewinn der Team-Wertung. imago images/Branislav Racko

Der Vorsprung von McLaren auf Ferrari beträgt 8 Rennen vor Schluss 337 Punkte. Aus eigener Kraft kann der britische Rennstall schon am Sonntag erneut Team-Weltmeister werden, wenn in Baku der Sieg und dazu ein weiterer Podestplatz herausspringen.

Bei noch 7 ausstehenden Rennen hat in der Geschichte der Formel 1 noch nie ein Team den Titel eingetütet, in absoluten Zahlen hält derzeit Red Bull den Rekord: Max Verstappen und Co. wurden 6 Rennen vor Schluss Weltmeister (2023).

Klärende Gespräche

McLaren hatte jüngst in Monza mit einer Stallorder für Kontroversen gesorgt. Zusammen mit den Teamverantwortlichen haben Oscar Piastri und Lando Norris klärende Gespräche geführt. Mit welchem Resultat? «Das bleibt unter uns, sonst wären wir leicht anzugreifen», betonte Piastri. Man könne ohnehin nicht jedes einzelne Szenario planen.

Norris war in Italien durch einen von der Crew verpatzten Boxenstopp hinter WM-Leader Piastri zurückgefallen, dieser musste den Engländer auf Anweisung der Equipe wieder vorbeilassen – und war alles andere als «amused».