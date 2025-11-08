Oscar Piastri zeigt im Saisonendspurt im Kampf um den WM-Titel Nerven. Der australische McLaren-Pilot raste beim Sprint in Brasilien in der 6. Runde in die Wand. Nach dem Senna-S wurden Piastri feuchte Curbs zum Verhängnis. Weil nach ihm auch Franco Colapinto seinen Boliden demolierte, musste das Rennen zwecks Reinigungs- und Reparaturarbeiten unterbrochen werden. Nico Hülkenberg im Sauber kam ebenfalls von der Strecke ab, konnte aber weiterfahren. Zu Punkten reichte es indes nicht.

Nach der roten Flagge zog Polesetter Norris an der Spitze seine Kreise. Mit zunehmenden Reifenabrieb kam ihm Kimi Antonelli gefährlich nahe. Doch letztlich behielt Norris die Spitzenposition – auch, weil das Rennen nach einem Crash von Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto unter gelber Flagge beendet wurde. Hinter Antonelli belegte dessen Mercedes-Teamkollege George Russell den 3. Rang – unmittelbar vor Max Verstappen im Red Bull.

Für Verstappen wird es eng

Im WM-Klassement baute Norris seinen knappen Vorsprung damit ein wenig aus, neun Punkte liegt er nun vor Piastri. Verstappens Rückstand auf Norris wuchs auf 39 Punkte an. Inklusive Brasilien sind noch vier Rennwochenenden zu absolvieren, zum Erhalt seiner Titelchancen muss der Niederländer eigentlich in jedem Rennen Punkte gutmachen.

Formel 1