McLaren-Pilot Oscar Piastri hat von seiner Sprint-Pole profitiert und auf dem Lusail International Circuit in Katar einen souveränen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Für den Australier war es der erste Rennerfolg seit dem 31. August, als er den GP Niederlande gewonnen hatte, und das erste Podest seit Anfang September in Monza. Piastri setzte sich vor George Russell im Mercedes (GBR/+4,951 Sekunden) und Teamkollege Lando Norris (GBR/+6,279 Sekunden) durch.

WM-Leader Norris büsste in der Gesamtwertung damit zwei Zähler auf Verfolger Piastri ein. Sein Vorsprung von 22 Punkten bei noch zwei ausstehenden GPs (Katar und Abu Dhabi) ist aber nach wie vor komfortabel. Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull) verbesserte sich zwar von Startposition 6 auf Rang 4, verlor aber dennoch etwas an Boden. Der Rückstand des Niederländers beträgt 25 Punkte.

GP Katar live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 29. November 18:55 Uhr: Qualifying Sonntag, 30. November 16:20 Uhr: GP

Am Sonntag könnte Norris in Katar den Titelgewinn perfekt machen, dafür muss er sein Polster auf seine Verfolger auf mindestens 26 Punkte erhöhen. Am Samstagabend steigt in Lusail das extrem wichtige Qualifying.

Sauber-Fahrer 11. und 16.

Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto (BRA), der von Position 13 aus gestartet war, überquerte die Ziellinie als Elfter. Sein Teamkollege Nico Hülkenberg (GER) musste sich derweil mit Rang 16 begnügen. Damit landete er knapp vor dem erneut enttäuschenden Rekordweltmeister Lewis Hamilton (GBR). Auch der zweite Ferrari-Pilot Charles Leclerc (MON) konnte als 13. nicht überzeugen.

Formel 1