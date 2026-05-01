Beim Re-Start der Formel 1 stellt der Weltmeister die schnellste Zeit auf. Die Mercedes-Piloten fahren auf die Startplätze 2 und 6.

Fünf Wochen lang hatte die Formel 1 aufgrund der abgesagten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien ausgesetzt. Und es scheint, als hätten die Verfolgerteams in der Pause zum bisher dominanten Mercedes-Team aufrücken können. Beim Sprint-Qualifying in Miami beanspruchten die «Silberpfeile» erstmals in dieser Saison nämlich nicht die erste Startreihe gänzlich für sich.

Weltmeister Lando Norris (McLaren) fuhr im dritten Qualifying-Abschnitt die schnellste Runde und wird das Sprintrennen am Samstag von der Pole Position aus in Angriff nehmen. Gleich hinter dem Briten wird WM-Leader Kimi Antonelli starten. Platz 3 belegte mit Oscar Piastri der andere McLaren-Pilot.

Legende: Fährt seine erste Pole Position der Saison heraus Lando Norris. Imago Images/PsnewZ

Russell nur auf Platz 6

George Russell, der zweite Mercedes-Fahrer, schien mit der Strecke im Süden Floridas seine liebe Mühe zu bekunden. Der 28-Jährige belegte noch hinter Charles Leclerc (4./Ferrari) und Max Verstappen (5./Red Bull) den 6. Platz.

Gleich ausserhalb der Top 10 werden am Samstag die Ex-Sauber-Piloten Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg ins Sprintrennen starten. Derweil konnte der Aston-Martin-Rennstall seine Probleme mit den neuen Regularien auch in der fünfwöchigen Pause nicht lösen. Weder bei Fernando Alonso noch bei Lance Stroll wurde eine Zeit gemessen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen So berichtet SRF vom GP Miami: Samstag, 2. Mai, 17:50 Uhr: Sprintrennen auf SRF zwei

Samstag, 2. Mai, 21:55 Uhr: Qualifying auf SRF info

Sonntag, 3. Mai, 21:35 Uhr: GP Miami auf SRF zwei Wie gewohnt sind Sie auch in der SRF Sport App immer live dabei.

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