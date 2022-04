Max Verstappen (NED/Red Bull) gewinnt das Sprintrennen in Imola (ITA) vor WM-Leader Charles Leclerc (MON/Ferrari). Damit erhält der Niederländer 8 WM-Punkte.

Leclerc schnappt sich Verstappen beim Start, muss den Weltmeister in der vorletzten Runde aber entscheidend vorbeiziehen lassen.

Gemischte Gefühle gibt's bei Alfa Romeo: Valtteri Bottas wird guter 7., Guanyu Zhou scheidet in der 1. Runde aus.

Das 1. von 3 Saison-Sprintrennen über eine Distanz von 100 km entschied Max Verstappen im Red Bull für sich. Der Weltmeister aus den Niederlanden nimmt das Rennen vom Sonntag damit von Startplatz 1 aus in Angriff. Von dieser Position war er auch in den Sprint beim GP Emilia Romagna gestartet, musste den Spitzenplatz aber gleich beim Start WM-Leader Charles Leclerc im Ferrari überlassen.

In der Folge kontrollierte der Monegasse das Rennen von der Spitze aus, beklagte in der Schlussphase aber «Graining» am Vorderreifen – aus dem starken Abbau des Gummis Leclercs wusste Verstappen Kapital zu schlagen: In der 20. von 21 Runden arbeitete sich dieser in die DRS-Sekunde und setzte sich schliesslich entscheidend an die Spitze.

Spannung bei Start und Schluss

Top 10 ohne Mercedes

Verstappen erhält für seinen Triumph im aktualisierten Sprintformat 8 weitere Punkte, steht damit neu bei 33 Zählern (Rang 5). Nichts zu feiern gab es für die Mercedes-Piloten, die am Freitag bereits in «Q2» hängengeblieben waren. George Russell wurde 11., Lewis Hamilton enttäuschender 14.

Zhou fliegt ab, Bottas kämpft erfolgreich

Während Rookie Guanyu Zhou vom Hinwiler Rennstall Alfa Romeo nach einer Berührung mit Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) bereits in der 1. Runde aus der Entscheidung gefallen war, zeigte sein Teamkollege Valtteri Bottas (FIN) eine starke Leistung. Der Routinier nimmt das Rennen am Sonntag von Startposition 7 aus in Angriff und erhält für seine gute Leistung 2 WM-Punkte.

Die Aufwertung der Sprintrennen mit insgesamt 36 vergebenen Punkten (Ränge 1 bis 8) hat sich ausgezahlt: Während der 21 Runden waren spannende Positionskämpfe im gesamten Fahrerfeld omnipräsent.

Über die volle Distanz geht's am Sonntag

Das Rennen beim Grossen Preis der Emilia Romagna in Imola geht am Sonntag über die Bühne. Ab 14:50 Uhr sind Sie auf SRF zwei und in der Sport App live dabei.