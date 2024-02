Weinmann: «Das weckt in ganz Italien riesige Erwartungen»

Die Meldung schlug am Donnerstag ein wie eine Bombe: Lewis Hamilton verlässt nach der Saison 2024 Mercedes und schliesst sich Ferrari an. Michael Weinmann, Formel-1-Kommentator bei SRF, spricht von einer riesigen Überraschung für die ganze Formel-1-Branche.

Auch für Mercedes sei der Entscheid des siebenfachen Weltmeisters überraschend gekommen. «Nicht zuletzt deshalb, weil Hamilton erst vor ein paar Monaten einen neuen Zweijahresvertrag bei Mercedes unterschrieben hat.» Aber der Vertrag hatte offenbar eine Klausel drin, dass Hamilton frühzeitig auf die Saison 2025 aus dem Vertrag aussteigen kann.

Für fast jeden Rennfahrer ist es der grosse Traum, irgendwann mal für Ferrari fahren zu können.

Als Beweggründe für Hamilton, zu Ferrari zu wechseln, sieht Weinmann verschiedene Aspekte. Zum einen könne sicher das Ziel des Briten, einen weiteren WM-Titel zu holen, eine grosse Rolle gespielt haben. «Es kann sein, dass Hamilton schlicht das Entwicklungspotenzial bei Mercedes nicht gesehen hat, um die Chance zu haben, noch einmal einen WM-Titel zu holen und dass er die Chancen bei Ferrari besser einschätzt.»

Sehr wahrscheinlich sei aber vor allem eine emotionale Komponente. Dabei geht es um das einmalige Standing, das der italienische Rennstall in der Königisklasse des Motorsports geniesst. «Für fast jeden Rennfahrer ist es der grosse Traum, irgendwann mal für Ferrari fahren zu können», erklärt Weinmann.

Macht es Hamilton besser als Vettel und Alonso?

Dem Lockruf der «Scuderia» konnten in der Vergangenheit schon zahlreiche grosse Namen nicht widerstehen. So wechselten beispielsweise mit Sebastian Vettel und Fernando Alonso zwei Weltmeister zu den «Roten». Die Sehnsucht nach dem ersten Weltmeistertitel seit 2007 und dem Triumph von Kimi Räikkönen konnten aber weder der Deutsche noch der Spanier stillen.

Für das Publikum finde ich diese Fahrerpaarung mit Hamilton und Leclerc bei Ferrari genial. Es wird ein unterhaltsames 2025.

Nun soll mit Hamilton einer der Grössten der Formel 1 dem Warten ein Ende setzen. «Wenn der Rekordweltmeister zu Ferrari wechselt, dann weckt das riesige Erwartungen und Hoffnungen, nicht nur beim Rennstall, sondern in ganz Italien», weiss Weinmann. «Sollte Hamilton mit Ferrari den Titel holen, würde ihn das in Italien wohl unsterblich machen.»

00:29 Video Weinmann: «Die aktuelle Saison ist schon vor der 1. Runde spannend» Aus Sport-Clip vom 02.02.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Grosse Konkurrenz wird Hamilton im Ferrari-Cockpit auch im eigenen Rennstall haben. Mit Charles Leclerc hat er einen jungen, sehr talentierten und bewährten Teamkollegen, der ebenfalls den Titel nach Italien holen möchte. Weinmann sieht für die Fans durch diese Konstellation nur Positives: «Für das Publikum finde ich diese Fahrerpaarung mit Hamilton und Leclerc bei Ferrari genial. Es wird ein unterhaltsames 2025.»

Eines der begehrtesten Cockpits wird frei

Mit Hamiltons Abgang von Mercedes wird zudem eines der begehrtesten Cockpits in der Formel 1 ab 2025 frei. «Der Wechsel von Hamilton könnte also schon sehr früh ein regelrechtes Fahrerkarussell in Gang setzen», glaubt Weinmann. Als mögliche Nachfolger werden unter anderen der aktuelle Ferrari-Fahrer Carlos Sainz oder auch Alonso von Aston Martin genannt.