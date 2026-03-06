Der Australier zeigte bei den ersten Trainings zu seinem Heimrennen in Melbourne die beste Leistung.

Legende: Überzeugte vor Heimpublikum Oscar Piastri. IMAGO / AAP

Lokalmatador Oscar Piastri ist zu Beginn der neuen Formel-1-Ära in Australien zur ersten Tagesbestzeit gerast. Der McLaren-Pilot aus Melbourne schloss das zweite Training auf dem Albert Park Circuit in 1:19,729 Minuten als Führender des Klassements ab. Hinter Piastri, der in der vergangenen Saison WM-Dritter geworden war, landete Kimi Antonelli im Mercedes auf dem zweiten Platz (+0,214 Sekunden).

Antonellis Teamkollege George Russell schloss die einstündige Einheit zum Grand Prix von Australien direkt dahinter als Dritter ab (+0,320 Sekunden). Der viermalige Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wurde Sechster. Der zweite McLaren-Fahrer Lando Norris, der sich in der vergangenen Saison zum 35. Weltmeister der Formel-1-Geschichte gekürt hatte, musste sich nach Getriebeproblemen im ersten Training schliesslich mit dem siebten Rang begnügen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Saisonauftakt in der Formel 1 können Sie am Wochenende live auf SRF zwei mitverfolgen. Samstag, 5:55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 4:40 Uhr: GP von Australien

Vieles neu in diesem Jahr

Die Formel 1 hat sich ab dieser Saison ein neues Reglement gegeben. Dadurch sind die Autos kürzer, schmaler und leichter. Die Motoren werden zu gut 50 Prozent vom Verbrenner angetrieben, der von komplett nachhaltigem Kraftstoff befeuert wird. Die restlichen fast 50 Prozent Power liefert die Batterie.

Verstappen & Co. sind künftig zu permanentem Energie-Management aufgerufen. In den ersten beiden Trainings klagten die Fahrer zwar immer wieder über fehlende Power, auch gab es etwa wegen Drehern Safety-Car-Phasen, doch ein befürchtetes Chaos gab es nicht. Das könnte sich in der Qualifikation und schliesslich im Rennen noch ändern.