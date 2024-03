In den zwei Trainings am Donnerstag in Saudi-Arabien war Dominator Max Verstappen «nur» einmal am schnellsten.

Legende: Gewann das 2. Training in Saudi-Arabien Fernando Alonso. imago images/Motorsport Images

Max Verstappen hat zum Auftakt des Grossen Preises von Saudi-Arabien gleich sein Tempo gefunden und das erste freie Training dominiert – dahinter ging es recht bunt zu.

Der Weltmeister, der am vergangenen Wochenende den GP von Bahrain gewonnen hatte, drehte am Donnerstag im Red Bull in 1:29,659 Minuten die schnellste Runde, keine zwei Zehntelsekunden zurück belegte Fernando Alonso im Aston Martin den zweiten Platz.

Erst hinter dem Spanier folgten Sergio Perez im zweiten Red Bull sowie George Russell im Mercedes und das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz. Den beiden Sauber-Piloten Valtteri Bottas (11.) und Guanyu Zhou (18.) gelang kein Exploit.

Überraschung im 2. Training

Kein Verstappen, kein Red Bull, sondern Alonso war dann im 2. Training der schnellste Mann im Flutlicht von Dschidda, der Routinier im Aston Martin stahl dem Weltmeister die Show. Zumindest im Training gibt es in der Formel 1 also mal ein wenig Abwechslung. Neben Alonso war auch Russell im Mercedes schneller als Verstappen.

Alonso steuerte den Aston Martin in 1:28,827 Minuten um den Stadtkurs, damit nahm er dem Weltmeister mehr als drei Zehntelsekunden ab. Für Sauber war auch das zweite Training kein vielversprechendes: Zhou wurde 13., Bottas 20.

So geht es weiter

Am Freitag steht am am Mittag das 3. und letzte Training auf dem Programm, am Abend folgt das Qualifying (siehe Infobox). Am Samstag findet dann das Rennen statt.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt das Qualifying und den GP von Saudi-Arabien live: Qualifying am Freitag, 8. März, ab 17:55 Uhr live auf SRF zwei

GP am Samstag, 9. März, ab 17:30 Uhr live auf SRF info

00:50 Video Archiv: Formel 1: Verstappen gewinnt Auftakt in Bahrain Aus Tagesschau vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.