Die F1-Weltmeisterschaft schrumpft von 24 auf 22 Rennen. Die GPs in Bahrain und Saudi-Arabien müssen abgesagt werden.

Jetzt fix: Formel 1 sagt Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien ab

Legende: Hier wird im Jahr 2026 kein Rennen stattfinden Auf dem Bahrain International Circuit. Keystone/AP Photo/Altaf Qadri

Die Formel 1 hat wegen grosser Sicherheitsbedenken durch den Iran-Krieg die Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) abgesagt. Dies teilte die Königsklasse am späten Samstagabend mit. Somit gibt es nach dem 3. Saisonrennen am 29. März in Japan eine fünfwöchige Rennpause: Erst am 3. Mai geht es in Miami weiter. Der Kalender schrumpft von 24 auf 22 WM-Läufe.

Man sei «nach sorgfältiger Prüfung und aufgrund der anhaltenden Lage im Nahen Osten» zu der Entscheidung gekommen, dass die GP in Bahrain und Saudi-Arabien im April nicht stattfinden werden, hiess es in einer Mitteilung.

Erste Absagen seit 3 Jahren

Stefano Domenicali, Chef der Königsklasse, sprach von einer «schwierigen» Entscheidung, die «angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten zum jetzigen Zeitpunkt leider die richtige» sei.

Bahrain und Saudi-Arabien sind die ersten Absagen seit 3 Jahren. In der Saison 2023 hatte der GP Emilia-Romagna in Imola wegen schwerer Regenfälle nicht stattfinden können.

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