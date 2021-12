Legende: Fairer Verlierer Lewis Hamilton (links) hatte gegenüber Max Verstappen das Nachsehen. Keystone

In einem verrückten letzten Saisonrennen in der Formel 1 überholte Max Verstappen seinen Dauerrivalen Lewis Hamilton in einem «Alles oder Nichts»-Rennen erst gut 2 Kilometer vor der Ziellinie – nachdem der Mercedes-Star aus England bereits seinen 8. Titel klar vor Augen hatte. Damit hätte er in der ewigen Bestenliste den alleinigen ersten Rang vor Michael Schumacher übernommen. Nix wurde es nach einem Krimi, über den noch lange gesprochen werden wird.

«Ja! Ja! Ja! Oh mein Gott», funkte Verstappen an seine Crew, nachdem er sich mit lediglich 8 Punkten Vorsprung zum ersten niederländischen Weltmeister gekürt hatte. Hamilton erwies sich als fairer Verlierer: «Gratulation an Max», sagte der sichtlich enttäuschte Brite.

«Es ist unfassbar. Ich habe immer weiter gekämpft, und dann ergibt sich diese Gelegenheit in der letzten Runde. Als kleiner Junge träumt man davon, auf dem Podium zu stehen. Und jetzt bin ich Weltmeister», sagte Verstappen, dem von der eigentlich verhassten Rennleitung mit dem Neustart eine letzte Chance geschenkt wurde.

Verstappen fand nach einer von harten Duellen geprägten Saison respektvolle Worte für den Gegner: «Lewis ist ein grossartiger Fahrer und grossartiger Konkurrent. Ich hoffe, wir sehen nächstes Jahr wieder diesen Kampf.»