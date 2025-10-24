McLaren musste Max Verstappen zuletzt herankommen lassen. In Mexiko will Oscar Piastri cool bleiben.

Piastri will sich nicht verrückt machen lassen

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri rechnet in Mexiko fest mit dem nächsten Angriff von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Red Bull. «Ich bin mir sicher, dass sie auch dieses Wochenende wieder eine Bedrohung sein werden», sagte der Australier im Vorfeld des fünftletzten GP der Saison.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Formel-1-GP von Mexiko können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Samstag, 22:55 Uhr: Qualifying (SRF info und Sport App)

Sonntag, 20:20 Uhr: Rennen (SRF zwei und Sport App)

Verstappen hat drei der vergangenen vier Rennen gewonnen und plötzlich wieder reelle Chancen auf den fünften WM-Titel. Piastris Vorsprung auf den Niederländer ist nach mehreren durchwachsenen Vorstellungen auf 40 Punkte geschrumpft. McLaren-Teamkollege Lando Norris liegt nur 14 Zähler zurück.

Red-Bull-Auferstehung «überraschend»

Verstappen und Red Bull hätten schon im Saisonverlauf immer wieder starke Leistungen gezeigt, nun aber «eindeutig Konstanz gefunden, das lässt sich nicht leugnen und ist ein bisschen überraschend für uns», sagte Piastri. «Max ist da, er kämpft mit um den Titel, aber letztendlich ändert das nichts daran, wie ich an meine Rennen herangehe.»

