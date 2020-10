Als Michael Schumacher 2012 endgültig vom Formel-1-Sport zurücktrat, schienen seine Rekorde für die Ewigkeit bestimmt: 7 WM-Titel und 91 GP-Siege fuhr der Deutsche in 19 Saisons ein.

Seit Sonntag ist einer der Rekorde Geschichte: Lewis Hamilton realisierte beim GP Portugal seinen 92. GP-Sieg, Schumachers Titel-Rekord dürfte der 35-jährige Brite in dieser Saison einstellen. 77 Punkte beträgt sein Vorsprung auf Teamkollege Valtteri Bottas fünf Rennen vor Saisonende.

Hamilton und Schumacher im Vergleich

Lewis Hamilton

Michael Schumacher

WM-Titel 6 7 GP-Siege 92 91 Podestplätze 161 155 Pole Positions

97 68 Schnellste Runden

52 77 Rennstarts

262 306

27 Jahre Motorsport-Erfahrung

Seit er 8 Jahre alt ist, also inzwischen seit 27 Jahren, fährt Lewis Hamilton Rennen, zu Beginn auf Karts. Bereits als 13-Jähriger wurde er vom damaligen McLaren-Mitbesitzer Ron Dennis ins Nachwuchs-Programm aufgenommen. 2001, mit 16 Jahren, fuhr er erstmals gegen Schumacher, als dieser einen Abstecher in die Kart-WM machte.

Via Formel Renault, Formel 3 und GP2 stieg Hamilton in die Königsklasse auf. Am 18. März 2007 gab er mit 22 Jahren im McLaren sein Renn-Debüt – und fuhr als 3. gleich auf das Podest. Drei Monate später folgte in Montreal sein 1. Sieg. Den WM-Titel in diesem Jahr verpasste er im dramatischen Interlagos-Finale nur um einen Punkt. Das holte er im Folge-Jahr nach.

Dominanz nach vierjähriger Durststrecke

Danach folgte für McLaren eine Baisse. Red Bull mit Sebastian Vettel beherrschte die Formel 1 vier Saisons lang. Hamilton wechselte 2013 zum Mercedes-Werksteam – und mit dem V6 Turbo-Motor kam die Dominanz des Rennstalls.

Seit 2014 gewann Mercedes immer die Konstrukteurswertung, mit einer Ausnahme (Nico Rosberg 2016) immer mit Lewis Hamilton als Weltmeister. 71 seiner 92 Siege holte der Brite für Mercedes. Dies soll kommende Saison weitergehen, obwohl er noch keinen Vertrag für 2021 hat. Er «plane, nächstes Jahr hier zu sein», so Hamilton in Portimão.