Nach dem Manöver gegen Teamkollege Oscar Piastri in Singapur spricht Lando Norris vage von Konsequenzen.

Nebulöser Norris: «Ist nicht so, dass ich mit allem davonkomme»

Legende: Dart- statt Giftpfeile Wie lange hält der Burgfrieden zwischen Lando Norris (im Bild) und Oscar Piastri? imago images/ANP

Das Stallduell um den WM-Titel spitzt sich weiter zu. Für Verfolger Lando Norris hat sein umstrittenes Manöver gegen McLaren-Teamkollege und WM-Leader Oscar Piastri zuletzt in Singapur offenbar Folgen.

«Die Sachen wurden überprüft und es hat Auswirkungen auf mich bis zum Ende der Saison», sagte der Brite vor dem GP der USA in Austin vage. «Es ist auch nicht so, dass ich mit allem davonkomme.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Vier Live-Termine sollten Sie sich für dieses Renn-Wochenende auf dem Circuit of The Americas in Ihrem Kalender rot anstreichen: Freitag, 23:25 Uhr: Qualifying Sprint (SRF zwei und Sport App)

Samstag, 18:50 Uhr: Sprintrennen (SRF zwei und Sport App)

Samstag, 22:55 Uhr: Qualifying (SRF info und Sport App)

Sonntag, 20:20 Uhr: Hauptrennen (SRF zwei und Sport App)

Norris hatte gleich nach dem Start durch ein Überholmanöver Piastri in Bedrängnis gebracht, dieser hatte sich umgehend über den Funk bei den Team-Verantwortlichen beschwert.

Versöhnlicher Piastri

Auf die Nachfrage eines Reporters, wie denn die Konsequenzen aussehen würden, wich Norris auf dem Circuit of The Americas lachend aus. Klarer wurde auch Piastri nicht unbedingt. «Die Schlussfolgerung war, dass das, was in Singapur passiert ist, nicht der Art und Weise entspricht, wie wir als Team Rennen fahren wollen», sagte er.

Norris habe dafür die Verantwortung übernommen. «Das Thema ist abgeschlossen», so Piastri weiter – fragt sich nur, für wie lange.

Formel 1