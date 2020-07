Nach dem positiven Corona-Test von Sergio Perez darf Nico Hülkenberg in Silverstone für Racing Point in den Formel-1-Boliden steigen. Nach seinem vermeintlich letzten GP im vergangenen Dezember in Abu Dhabi kommt der Deutsche nun unverhofft zum Comeback. Im Video oben erklärt Michael Stäuble, weshalb es für Hülkenberg eine tolle Chance ist, sich wieder in Szene zu setzen.

Der SRF-Kommentator blickt auch auf das Rennen vom Sonntag voraus, wo es einmal mehr heisst: «Alle gegen Mercedes.» Doch Stäuble ist überzeugt: «Wir werden – wie eigentlich immer in Silverstone – ein spektakuläres Rennen sehen.» Welche Aussenseiter er auf dem Zettel hat, erfahren Sie hier: