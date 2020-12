In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate dröhnen die Formel-1-Motoren letztmals auf in diesem Jahr. Ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch macht das Rennen in Abu Dhabi regelmässig zu einem Happening.

«Aber auch die langen Geraden, engen Schikanen und die spannenden Zweikämpfe Rad an Rad sorgen stets für mächtig Spektakel auf dieser Strecke», weiss Michael Stäuble, der F1-Kommentator bei SRF.

Obschon die Würfel um den WM-Titel längst zu Lewis Hamiltons Gunsten gefallen sind, darf vom Finale in der Wüste einiges erwartet werden. In der Serie «Warm-up» verweist Stäuble auf drei Fragen, die noch zu klären wären:

Der Kampf um Gesamtrang 2 hinter Hamilton . Kann Valtteri Bottas seine Reserve von 16 Punkten auf Max Verstappen verteidigen?

. Kann Valtteri Bottas seine Reserve von 16 Punkten auf Max Verstappen verteidigen? Die Krönung zum Fahrer des Jahres . Bewahrheitet sich der Tipp von Stäuble, der für Verstappen votiert?

. Bewahrheitet sich der Tipp von Stäuble, der für Verstappen votiert? Der Ausgang des Stallduells bei Alfa Romeo Sauber. Zwischen Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi steht es 8:8. Wer hat am Ende die Nase vorn?

